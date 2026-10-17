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Deutsche BahnIch kaufe ein kleines p

Lesezeit: 2 Min.

Eines von mutmaßlich vielen neuen Schildern zum Alkoholverbot an Bahnhöfen – hier ein Exemplar aus Mannheim.
Eines von mutmaßlich vielen neuen Schildern zum Alkoholverbot an Bahnhöfen – hier ein Exemplar aus Mannheim.
Foto: Susanne Müller

Die Deutsche Bahn kann vieles nicht, amtlich ist ab jetzt: Rechtschreibung kann sie auch nicht. Deswegen muss man das mit dem Alkoholverbot erst mal nicht weiter ernst nehmen.

Von Hilmar Klute

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Seit einem Jahr ist die neue Bahnchefin Evelyn Palla im Amt. Sie ist mit hochgekrempelten Ärmeln in diese Position geschritten, aber die Züge bleiben trotzdem am Saum der karg geernteten Äcker zwischen Berlin und Hannover stehen. Natürlich ist das ein lächerliches Beispiel – die Züge können dort nicht stehen bleiben, weil die Strecke bis Dezember 2027 gesperrt ist. Man fährt jetzt von Berlin bequem über Braunschweig und Magdeburg nach Hannover, wenn nicht zwischendurch etwas mit der Oberleitung ist oder ein Zugführer falsch in den Dienstplan eingetragen wurde und der Ersatzmann leider Pause hat.

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