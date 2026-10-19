Seit einem Jahr ist die neue Bahnchefin Evelyn Palla im Amt. Sie ist mit hochgekrempelten Ärmeln in diese Position geschritten, aber die Züge bleiben trotzdem am Saum der karg geernteten Äcker zwischen Berlin und Hannover stehen. Natürlich ist das ein lächerliches Beispiel – die Züge können dort nicht stehen bleiben, weil die Strecke bis Dezember 2027 gesperrt ist. Man fährt jetzt von Berlin bequem über Braunschweig und Magdeburg nach Hannover, wenn nicht zwischendurch etwas mit der Oberleitung ist oder ein Zugführer falsch in den Dienstplan eingetragen wurde und der Ersatzmann leider Pause hat.

Hat Evelyn Palla denn gar nichts durchgekriegt in diesem einen Jahr an der Oberleitung? Doch, sie hat den Alkoholkonsum an den Bahnhöfen untersagt. Niemand darf sich mehr bei stundenlangen Wartezeiten mit seinem Hasseröder in Mobilitätsfantasien hineintrinken. Wer es sich nicht merken kann, liest das Hinweisschild, das jetzt brandneu mindestens im Mannheimer Hauptbahnhof hängt. Es ist auch in englischer Sprache gehalten, also fast: „Alcohol consumtion ban“ steht dort geschrieben. Man schreibt dieses Wort aber eigentlich mit einem p hinter dem m: consumption.

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Jeder, der beruflich mit Wörtern zu tun hat, weiß, wie die Panikfaust in die Herzgegend greift, wenn man die Zeitung aufschlägt und in der selbst gemachten Überschrift ein Buchstabe fehlt oder einer zu viel ist. Aber so ein DB-Schild schauen ja doch bestimmt kluge und auf Präzision und Signalwirkung geschulte Menschen bei der Deutsche Bahn AG an, nein? Man möchte gerne glauben, dass das fehlende p nicht mehr ist als ein Missgeschick; dass es sich womöglich sogar um ein Lipogramm handelt wie Georges Perecs verrückter Roman „La Disparition“, der komplett ohne den Buchstaben E auskommt. Aber es ist wohl nur ein weiterer Beleg dafür, dass die Deutsche Bahn sich nun auch schriftlich von allen Versprechen verabschiedet, die ein Transportunternehmen der Gesellschaft gibt.

P steht für Premium Pils, Partizipation, Pünktlichkeit, natürlich auch für Palla – kurz: Die Abfahrt verzögert sich, als Entschädigung gibt es kein Bier an der Bahnsteigkante, irgendwie so, oder?

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Man muss kein Mensch mit kosmopolitischer Sendung sein, um sich wenigstens ein bisschen für die Provinzialität (auch P!) eines Unternehmens mit 27 Milliarden Euro Umsatz und weltweiten Beteiligungen zu schämen. Würde man aber etwa nicht zu Boden schauen, wenn ein Kanadier oder eine Engländerin auf dem Hauptbahnhof das Schild bemerkte und grinsend ihre Freundin auf die weiße Peinlichkeit auf dunkelblauem Grund aufmerksam machte?

Wäre die Deutsche Bahn das, was sie sein sollte, also ein staatliches Unternehmen, das sich dem Mobilitätsversprechen verpflichtet fühlt, fiele ein fehlendes p nicht ins Gewicht. Dann hatten die Kollegen von der Bahn eben ihr Augenmerk gerade auf die vorausschauende Inspektion der Oberleitungen gerichtet, um die entwürdigende spontane Herumwerkelei zu vermeiden, deretwegen ein aus Furcht überfreundlicher Schaffner mal wieder den Menschen das Demütigungswort „Schienenersatzverkehr“ schmackhaft zu machen versucht. Die Bahn steht aber in krasser Symbolik für die systemische Unzuverlässigkeit dieses Landes – ein Unternehmen, das seine Kunden nun auch noch erziehen möchte, statt ihnen einfach nur zuverlässig zu dienen. Eines, das von der eigenen Dysfunktionalität mit kleinlichen Verboten ablenkt und dabei die eigene Schludrigkeit noch bis ins schriftliche Verdikt hinein kultiviert.

Die Bahn sollte aus ihrem Fehler lernen und Consumtion-Ban-Schilder ersatzlos entfernen. Dann sollte sie dafür sorgen, dass Menschen von Berlin nach Hannover fahren können, statt sich mit Pillepalla befassen zu müssen. Prösterchen.