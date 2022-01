Von Gerhard Matzig

"Stuhl. Weiß. Plastik. Scheiße." Das sind die ersten und schon treffenden vier Worte in Hauke Wendlers grandioser Podcast-Serie "Monobloc". Acht Jahre ist der Dokumentarfilmer - möglicherweise besessen vom Stuhl - "der Spur von einer Milliarde Plastikstühlen" gefolgt. Wobei die ersten drei Worte, also Stuhl-Weiß-Plastik, in seiner NDR-Radioproduktion, die parallel zum Dokumentarfilm und zum in Kürze veröffentlichten Buch bei Hatje Cantz entstanden ist, bereits umfassend sind.