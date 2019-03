17. März 2019, 18:41 Uhr Design iF-Design-Award feiert Jubiläum

Auch wenn der iF-Design-Award in diesem Jahr 65 geworden ist, in Rente geht er deshalb noch lange nicht. Aber aus Anlass des Jubiläums wurde bei der diesjährigen Preisverleihung in der BMW-Welt der Pioniere gedacht, die schon 1954 für gutes Design ausgezeichnet wurden und bis heute zu den Preisträgern zählen. Dazu gehören Braun mit dem bis heute formtypischen Elektrorasierer und Jungheinrich mit der legendären "Ameise", aber auch Rosenthal, MAN, WMF, Sartorius und Siemens waren Preisträger der ersten Stunde. Noch heute kommen viele Preisträger aus Deutschland und Europa, aber mehr denn je aus den USA und vor allem dem asiatischen Raum. Letztere verleihen mit ihrer Entourage dem Event regelmäßig auch ein wenig Glamour.