Wissen Sie, wie Ceruleanblau aussieht? Die richtige Antwort lautet: wie das Blau des Himmels am Mittag eines Frühsommertags. Falls Sie das wussten, gehören Sie zur Zielgruppe von „Der Teufel trägt Prada 2“. Die ist tendenziell weiblich und alt genug, um das Original gesehen zu haben, das 2006 in den Kinos lief und seither zu einem Klassiker des charmanten amerikanischen Unterhaltungsfilms geworden ist.
KinoSo viel Body Negativity heute
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Anne Hathaway und Meryl Streep müssen ein Modemagazin retten. Aber warum tun sie das eigentlich? Der Fortsetzung von „Der Teufel trägt Prada“ fehlt die dramatische Wucht.
Kino:Sie wollen ihr die Hose runterziehen
In Markus Schleinzers grandiosem Film „Rose“ spielt Sandra Hüller eine Frau im 17. Jahrhundert, die vorgibt, ein Mann zu sein. Eine Geschichte, wie gemacht für die Geschlechterdebatten unserer Zeit.
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