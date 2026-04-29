Wissen Sie, wie Ceruleanblau aussieht? Die richtige Antwort lautet: wie das Blau des Himmels am Mittag eines Frühsommertags. Falls Sie das wussten, gehören Sie zur Zielgruppe von „Der Teufel trägt Prada 2“. Die ist tendenziell weiblich und alt genug, um das Original gesehen zu haben, das 2006 in den Kinos lief und seither zu einem Klassiker des charmanten amerikanischen Unterhaltungsfilms geworden ist.