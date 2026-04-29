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KinoSo viel Body Negativity heute

Lesezeit: 4 Min.

Die Krise des Printjournalismus macht auch vor ihr nicht halt: Meryl Streep als Miranda Priestly.
Die Krise des Printjournalismus macht auch vor ihr nicht halt: Meryl Streep als Miranda Priestly. Macall Polay

Anne Hathaway und Meryl Streep müssen ein Modemagazin retten. Aber warum tun sie das eigentlich? Der Fortsetzung von „Der Teufel trägt Prada“ fehlt die dramatische Wucht.

Von Kathleen Hildebrand

Wissen Sie, wie Ceruleanblau aussieht? Die richtige Antwort lautet: wie das Blau des Himmels am Mittag eines Frühsommertags. Falls Sie das wussten, gehören Sie zur Zielgruppe von „Der Teufel trägt Prada 2“. Die ist tendenziell weiblich und alt genug, um das Original gesehen zu haben, das 2006 in den Kinos lief und seither zu einem Klassiker des charmanten amerikanischen Unterhaltungsfilms geworden ist.

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