Von Wolfgang Kralicek

Albtraum aller Theaterleute: Das Publikum protestiert so heftig gegen eine schlechte Aufführung, dass sie abgebrochen werden muss. Zu diesem Super-Gau der Bühnenkunst kommt es in dem Schwank "Der Raub der Sabinerinnen" allerdings erst gegen Ende. Im zum Wiener Burgtheater gehörenden Akademietheater fällt die Aufführung nun gleich mit der Katastrophe ins Haus. "Es ist aus!", klagen die Schauspielerinnen und Schauspieler, die gerade die schlimmste Pleite ihrer Laufbahn erlitten haben. "Es ist alles aus!" Aber natürlich fängt die Komödie jetzt erst richtig an, und wir erfahren, wie es zu dem Desaster gekommen ist.