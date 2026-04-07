Treffen sich zwei Samjatin-Leser und -Verehrer in den dichten Wäldern um Moskau, davon geht dieser Film aus. Der Schriftsteller Jewgeni Samjatin, geboren 1884, schrieb 1920 den Roman „Wir“, über eine Gesellschaft, in der die Menschen nicht Namen tragen, sondern Nummern, und ihr Leben von einer totalitären Instanz schützen und bestimmen lassen.