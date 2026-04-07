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FilmDas Gesicht glatt, die Blicke leer

Lesezeit: 4 Min.

Jude Law (li.) als Putin und Paul Dano als sinistrer Hintermann in „Der Magier im Kreml“.
Jude Law (li.) als Putin und Paul Dano als sinistrer Hintermann in „Der Magier im Kreml“. LMK/Imago/Landmark Media

Wie aus einem unscheinbaren Geheimdienstmann ein kriegslüsterner Despot wurde: Im Thriller„ Der Magier im Kreml“ spielt Jude Law den russischen Präsidenten – beraten von einem mächtigen Einflüsterer.

Von Fritz Göttler

Treffen sich zwei Samjatin-Leser und -Verehrer in den dichten Wäldern um Moskau, davon geht dieser Film aus. Der Schriftsteller Jewgeni Samjatin, geboren 1884, schrieb 1920 den Roman „Wir“, über eine Gesellschaft, in der die Menschen nicht Namen tragen, sondern Nummern, und ihr Leben von einer totalitären Instanz schützen und bestimmen lassen.

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Salman Rushdie
:„Die Trump-Regierung hat offensichtlich große Angst vor Humor“

Der Bestsellerautor Salman Rushdie im Gespräch über eine große Schwäche des US-Präsidenten, das Weitermachen, wenn man eigentlich schon tot war – und darüber, welche Musik auf der Discoparty zu seinem 100. Geburtstag laufen soll.

SZ PlusInterview von Nora Zukker

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