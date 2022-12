Von Fritz Göttler

Ein sonnig heiterer Tag, Ende der Fünfzigerjahre, zwei Männer sitzen an einem Tischchen vor einem Café. Paris, die Kapitale des Savoir-vivre. Es sind René Goscinny und Jean-Jacques Sempé, beide weltberühmt im Comic- und Zeichenbetrieb ... Goscinny hat mit seinem Zeichner Albert Uderzo die schlagkräftigen Gallier Asterix und Obelix erfunden und zu Weltruhm geführt. Sempé hat in zahllosen zarten Zeichnungen das französische Bürgertum skizziert und Dutzende von Titelbildern für das amerikanische Magazin The New Yorker gemalt.