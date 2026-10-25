Am Ende sind die zwei Liebenden auf der Bühne der Deutschen Oper in Berlin tot. Beide erschossen. Sie ist Jüdin, er Palästinenser. Selbst wenn man weiß, dass dies die dritte Opernarbeit des Politregisseurs Milo Rau ist, wird man aus dem Setting (oft sind die Stelen des Berliner Denkmals für die ermordeten Juden Europas zu sehen) nicht unbedingt schließen, dass hier Richard Wagners „Fliegender Holländer“ gespielt wird. Denn diese Oper steht sonst für eingängige Arien und eine verquere Erlösungsgeschichte. Milo Rau macht daraus aber eine völlig andere Geschichte, über die Beziehung zwischen Deutschen und Juden.