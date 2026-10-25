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OperWas für ein Murks

Lesezeit: 2 Min.

Wagners Senta (Aušrinė Stundytė) ist in dieser Inszenierung eine junge israelische Sportlerin.
Wagners Senta (Aušrinė Stundytė) ist in dieser Inszenierung eine junge israelische Sportlerin.
Foto: Matthias Horn

Kann man Richard Wagners Oper „Der fliegende Holländer“ mit dem Olympia-Attentat von 1972 vermischen? Milo Rau versucht es an der Berliner Oper – und scheitert krachend.

Reinhard J. Brembeck

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Am Ende sind die zwei Liebenden auf der Bühne der Deutschen Oper in Berlin tot. Beide erschossen. Sie ist Jüdin, er Palästinenser. Selbst wenn man weiß, dass dies die dritte Opernarbeit des Politregisseurs Milo Rau ist, wird man aus dem Setting (oft sind die Stelen des Berliner Denkmals für die ermordeten Juden Europas zu sehen) nicht unbedingt schließen, dass hier Richard Wagners „Fliegender Holländer“ gespielt wird. Denn diese Oper steht sonst für eingängige Arien und eine verquere Erlösungsgeschichte. Milo Rau macht daraus aber eine völlig andere Geschichte, über die Beziehung zwischen Deutschen und Juden.

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