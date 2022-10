Depeche Mode kündigen das Album "Memento Mori" und eine Tournee an. Eine Hommage an den verstorbenen Andy Fletcher? Auf einem Podium in Berlin geben sie Antwort darauf.

Von Joachim Hentschel

Ja, es wird die Band Depeche Mode weiter geben. Sie wird bald ein neues Album veröffentlichen und eine große Tournee spielen. Nein, auch nach dem schrecklich tragischen, überraschenden Tod von Gründungsmitglied Andy Fletcher im vergangenen Mai denken die zwei Verbliebenen nicht daran, das Projekt einzustellen. All das war augenblicklich klar, als Ende September die große, geheimnisvoll anmutende Pressekonferenz angekündigt wurde, die an diesem Dienstagmittag in Berlin stattfand. Und, ganz ehrlich: Viel mehr wurde beim Event selbst auch nicht bekanntgegeben.

Die Details zuerst: "Memento Mori", das insgesamt 15. Studioalbum von Depeche Mode, ist derzeit bereits fertig aufgenommen und soll Ende März 2023 erscheinen. Am 23. des besagten Monats startet in Sacramento dann die zugehörige Tour, mit zunächst zehn US-Konzerten. Von Mai bis August 2023 folgen 32 Europa-Shows, darunter sechs in Deutschland: Leipzig, zweimal Düsseldorf, München, Frankfurt am Main und Berlin. Der Vorverkauf beginnt schon am Freitag, 7. Oktober.

Mit einem Blick wusste man wieder, warum man diese Band so liebt

Ist "Memento Mori" eine Hommage an den verstorbenen Freund und Partner? Nein, stellten Sänger Dave Gahan und Songwriter, Gitarrist und Keyboarder Martin Gore gleich klar, als sie am Dienstag vor der versammelten Weltpresse und 200 geladenen Fans auf die Bühne des Berliner Ensembles am Bertolt-Brecht-Platz kamen. Der Titel, betonten sie, habe schon in einer frühen Arbeitsphase festgestanden, während der noch niemand mit der Katastrophe rechnete. "Das heißt: Denke daran, dass du sterben wirst", übersetzte Gore, der mit weiß geschnürten Boots und schwarzer Streetwear wie ein exzellent gealterter Subkultur-Boy im Sessel hing. "Sterben MUSST!", verbesserte Gahan, Jackett, Anzughose, akkurat überschlagene Gentleman-Beine. Auch wenn die ganze Veranstaltung etwas verquer Offiziöses hatte, wusste man schon mit einem Blick wieder, warum man diese Band so liebt.

Offenbar steckten Gahan und Gore schon tief im gemeinsamen Songwriting für das Album, als die furchtbare Nachricht kam. Die in Berlin resolut moderierende Barbara Charone, Pressesprecherin der Band seit der Jahrtausendwende, ließ die Frage gar nicht erst aufkommen, ob die zwei danach je ans Aufhören gedacht hätten. Im Juli kamen sie zu den ersten Aufnahmesessions zusammen, im Heimstudio Gores und kurz auch bei Produzentenguru Rick Rubin. Entgegen aller Gerüchte habe er jedoch nicht direkt am Album mitgewirkt. Zu hören war bei der Pressekonferenz nur ein kurzer Songfitzel, der sich in einem der Filmtrailer versteckte. Der klang melodie- und beatstark, wie eine aufgekratzte Referenz an die ganz frühen New-Wave-Zeiten. Aber final gemischt sei noch gar nichts, teilten die zwei Musiker mit. Fortan sind Depeche Mode ein Duo, wie immer körnig fotografiert von Anton Corbijn. Die zwei letzten Desperados.

Ja, natürlich vermissen sie ihren Freund Fletch ständig und dringend. Wenn er auf Hotelbalkons sitze und aus dem Nebenzimmer Zigarettenrauch schnüffle, erzählte Gahan, höre er in Gedanken oft seine Stimme. "Und als wir gestern in Berlin ankamen und ich einen Blick in die Hotelbar warf, traf es mich wie ein Blitz, dass Fletch nicht da war", sagte Gore. "Weil er sonst immer genau dort stand." Langweilig oder schwermütig wurde es nicht beim kurzen Podiumstalk. Dass alle Beteiligten die Sache schnell hinter sich bringen wollten, war dennoch zu spüren.

Gerade in Zeiten wie diesen sei es eine große Ehre, den Leuten mit Konzerten ein wenig Freude zu bringen, sagte Dave Gahan dann als Quasi-Schlusswort. "Memento Mori" soll also auch eine Mission sein, eine weitere große black celebration des Lebens. Ausverkauft sein wird die Tour wie immer nach Minuten, dafür braucht es bei Depeche Mode gar keinen Anlass. Dass hier allerdings nun auch langsam der Rolling-Stones-Faktor mitspielt, dieses gewisse "Es könnte das letzte Mal sein": Es wird die Arenashows nächsten Sommer gewiss nicht weniger feierlich machen.