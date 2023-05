"Depeche Mode" in Leipzig:*8. Juli 1961 † 26. Mai 2022

Von Jakob Biazza

Wird einer dieser kosmischen Zufälle sein oder perfide kommunale Planung, oft kann man das im Ergebnis ja nicht auseinanderhalten, jedenfalls: Das Wave-Gotik-Treffen ist auch in der Stadt. Das, nach Selbstauskunft, größte seiner Art "on the planet". Es ist also sehr voll in Leipzig und in Summe läuft viel Kajal herum, Puffärmel auch und Netzstrümpfe und Leder eh.