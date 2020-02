Rottenbach (dpa/th) - Nach dem südlichen Querhaus der Klosterkirche Paulinzella in Rottenbach (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) steht jetzt die Sanierung des nördlichen Querhauses an. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten rechnet mit rund 570 000 Euro für diesen Bauabschnitt, wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte. Die Anlage im Rottenbachtal entstand Anfang des 12. Jahrhunderts und zählt zu den bedeutendsten romanischen Kirchenbauten Mitteldeutschlands.

Die Stiftung will die gesamte Kirchenruine sanieren und damit langfristig erhalten. Die Arbeiten am südlichen Querhauses wurden den Angaben nach im vergangenen Jahr weitgehend beendet. Am nördlichen Querhaus sollen nun die Fassadenflächen gereinigt, statische Sicherungen am Mauerwerk durchgeführt und die Mauerkronen durch eine Abdeckung geschützt werden. Auch die dort noch erhaltene Apside soll statisch gesichert werden. Die Arbeiten werden laut Stiftung voraussichtlich in diesem Jahr abgeschlossen.