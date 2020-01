Potsdam (dpa/bb) - Brandenburg will sich weiter für die Förderung und Bewahrung von Denkmälern einsetzen. Das kündigte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Donnerstag auf ihrer Bilanzpressekonferenz in Potsdam an. Im Vorjahr wurden nach ihren Angaben in diesem Bereich 37 Millionen Euro investiert. "Mit Denkmalen verbinden wir Heimat und Regionalität", betonte Schüle. Denkmalschutz sei obendrein eine der größten Bürgerbewegungen. "Geschichte kann nur am Original erzählt werden", sagte Landeskonservator Thomas Drachenberg und plädierte für den Erhalt der Geschichtszeugen. Laut Ministerium führt die Denkmalliste 13 900 Baudenkmale auf.