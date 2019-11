Lumpzig (dpa/th) - Die historische Bockwindmühle in Lumpzig (Kreis Altenburger Land) hat am Montag neue Flügel erhalten. Allerdings waren die Arbeiten schwieriger als gedacht. Bis Mittag sollte die Aktion eigentlich abgeschlossen sein, doch waren bis dahin erst zwei der vier Flügel montiert. Sie wurden jeweils einzeln mit Hilfe eines Krans in die Höhe gehievt; ein zweiter Kran brachte die Handwerker zur Montage nach oben. Im Januar 2018 hatte ein Sturm die Mühle stark beschädigt. Der Schaden belief sich auf rund 80 000 Euro, wie der Verein Altenburger Bauernhöfe informierte. Seinen Angaben nach gehört das Denkmal zu den ältesten erhaltenen Bockwindmühlen Thüringens.