Weiter werkeln am Domeingang: Sanierung von Triangelportal

Erfurt (dpa/th) - In dieser Woche sollen die Instandsetzungsarbeiten am Erfurter Dom fortgesetzt werden. Dazu sollen etwa Staubnetze am Gerüst über dem sanierungsbedürftigen Haupteingang angebracht werden, sagte Dombaumeister Andreas Gold. Diese Netze seien notwendig, da bei der Reinigung des Sandsteins ein Strahlverfahren mit Luftdruck und feinen Sandkügelchen zum Einsatz komme.

"Bei einer Komplettbegehung wurde inzwischen festgestellt, dass im oberen Bereich weniger Schäden vorhanden sind als bisher angenommen", sagte Gold. Das sei eine positive Erkenntnis gewesen, da gerade die dortigen Filialen - die mit zig kleineren Einzelelementen übersehenen schlanken hohen Strebepfeiler - einen komplizierten Part bildeten.

Die Schäden, die Zeit, Wind und Wetter an dem mächtigen Portal hinterlassen haben, haben auch dazu geführt, dass einzelne Steinfragmente heruntergefallen sind. Dombesucher werden nun schon länger durch eine überdachte Schleuse in die Kirche gelotst.