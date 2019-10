Erfurt (dpa/th) - Ein neuer Boden und Elektroarbeiten gehören zu den nächsten Schritten, um die historische Peterskirche in Erfurt für die Bundesgartenschau (Buga) 2021 in Schuss zu bringen. Das sagte Silvia Wagner, Abteilungsleiterin für Bau der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, am Mittwoch in Erfurt. Bereits begonnen haben die Arbeiten an der Außenfassade des bedeutenden romanischen Bauwerks, das über die Jahrhundert in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Im Inneren wurde bereits ein Zwischenboden entfernt - die Preußen hatten Anfang des 19. Jahrhunderts die Kirche eines ehemaligen Benediktinerklosters zum Mehllager fürs Militär umfunktioniert und dafür weitere Stockwerke eingezogen. Behutsam gingen sie dabei nicht vor - was an den großen Sandsteinsäulen noch immer zu sehen ist. Für die Buga soll im Inneren des gewaltigen Baus eine Ausstellung unter anderem über die Gartenkultur des Mittelalters entstehen. Zudem ist eine Bühnenanlage für Veranstaltungen geplant.

Seit der Grundsteinlegung 1103 hat die Kirche verschiedensten Zwecken gedient: auch als Sporthalle musste sie herhalten. Bis 2017 beherbergte sie zeitgenössische Kunst. Fünf Millionen Euro stehen für ihre Herrichtung zur Buga zur Verfügung. Um die Kirche insgesamt zu restaurieren wäre eine deutlich höhere Summe nötig, so die Stiftung.