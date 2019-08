Erfurt (dpa/th) - In Thüringen ist nach Einschätzung des Landes der dauerhafte Erhalt von 24 denkmalgeschützten Schlössern, Guts- und Herrenhäusern nicht gesichert. Dazu gehörten unter anderem das Schloss Friedrichstanneck in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) und das Schloss Poschwitz in Altenburg, sagte Landeskonservator Holger Reinhardt am Freitag in Erfurt. Akut gefährdet seien das Schloss Wernburg (Saale-Orla-Kreis) und das Gutshaus Hochstedt.