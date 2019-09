Erfurt (dpa/th) - Acht Kirchengemeinden in kleineren Thüringer Orten profitieren in diesem Jahr von einem Förderprogramm zur Orgelrestaurierung. Dafür stehen insgesamt 100 000 Euro zur Verfügung, wie das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie am Freitag mitteilte. Davon sollen unter anderem die Arbeiten an den Kirchenorgeln in Kreuzebra (Eichsfeldkreis), Oppurg (Saale-Orla-Kreis), Lauterbach, Marksuhl und Lauchröden (alle Wartburgkreis) unterstützt werden. Die Förderung teilen sich das Landesamt und die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen.