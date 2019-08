Eisenach (dpa/th) - Das Denkmal des Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) in seiner Geburtsstadt Eisenach erhält eine Frischekur. Die Bronzeskulptur am Frauenplan wurde zu diesem Zweck vom Sockel gehoben und in eine Restauratorenwerkstatt nach Berlin transportiert, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte. Restauriert werde zugleich auch das Bronzerelief der heiligen Cäcilie, das an der Mauer hinter dem Bach-Denkmal angebracht ist.