Dresden (dpa/sn) - Mit dem Langen Gang als historische Verbindung zum einst königlichen Reitstall soll bis Jahresende ein weiterer Teil des Dresdner Residenzschlosses restauriert sein. "Er wird so gut es geht im Originalzustand von 1733 wiederhergestellt", sagte der sächsische Finanzminister Matthias Haß (CDU) bei einem Baustellenrundgang am Montag. Dafür wurden an einer Seite einige der später zugemauerten Fenster durchgebrochen, die Butzenscheiben bekommen. Der 100 Meter lange und 4,60 Meter breite Raum wird schon wieder von der bemalten Renaissance-Holzdecke bekrönt. Der Freistaat investiert insgesamt rund elf Millionen Euro aus Bund- und Landesmitteln. Ab Frühjahr 2020 soll unter ihr die einzigartige, in der Rüstkammer bewahrte Sammlung königlicher Waffen des 16. bis 18. Jahrhunderts gezeigt werden.