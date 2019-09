Berlin (dpa/bb) - Am kommenden Wochenende können in Berlin wieder die Denkmäler der Stadt erkundet werden. Über 350 Bau-, Boden- und Gartendenkmäler öffnen beim 27. Tag des offenen Denkmals am 7. und 8. September, wie das Landesdenkmalamt mitteilte. In Anlehnung an das Bauhaus-Jubiläum lautet das Motto in diesem Jahr: "Moderne. Modern. Berlin".

Zum ersten Mal mit dabei sind das Gropiushaus in der Gropiusstadt und das Umspannwerk Humboldt in Prenzlauer Berg. An den Gräbern von Opfern der Nazidiktatur auf dem Städtischen Friedhof Altglienicke ist am Samstag um 10.30 und 15.00 Uhr ein Vortrag geplant.

Programmhefte gibt es beim Landesdenkmalamt Berlin in der Klosterstraße 47 in Berlin-Mitte. Am Samstag wird zudem von 10.00 bis 16.00 Uhr und am Sonntag von 10.00 bis 13.00 Uhr eine Hotline eingerichtet: +49 30 80 96 27 44.