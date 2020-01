Altenburg (dpa/th) - Das Altenburger Schloss- und Spielkartenmuseum rückt dieses Jahr die höfische Trauer- und Bestattungskultur im 17. Jahrhundert in den Mittelpunkt einer großen Sonderausstellung. Dazu werde die restaurierte Fürstengruft in der Schlosskirche erstmals der Öffentlichkeit zugänglich sein, erläuterte Ausstellungsmacherin Uta Künzl am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz des Schloss- und Kulturbetriebs. Außerdem werden zahlreiche Exponate aus dem eigenen Bestand sowie Leihgaben anderer Museen wie der Staatlichen Kunstsammlung Dresden gezeigt. Sie verdeutlichten, wie der Adel Taufen, Hochzeiten und Sterbefälle als Podium zur Repräsentation und Selbstdarstellung nutzte, so Künzl. Die Schau startet am 24. Mai.

Der Schloss- und Kulturbetrieb zählte im vergangenen Jahr insgesamt gut 67 000 Besucher. Damit habe sich der Zuwachs der Vorjahre fortgesetzt, betonte Direktor Christian Horn. Seit 2016 betrage das Plus rund 30 Prozent.