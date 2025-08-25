Zum Hauptinhalt springen

Rechtspopulismus„Die Demokratie wird ausgehöhlt, aber die Fassade bleibt intakt“

Lesezeit: 7 Min.

„Jede Kooperation mit der AfD wäre ein großer Fehler“: Terrorismusexperte und CDU-Mitglied Peter R. Neumann lehrt am King's College in London.
„Jede Kooperation mit der AfD wäre ein großer Fehler": Terrorismusexperte und CDU-Mitglied Peter R. Neumann lehrt am King's College in London. (Foto: Jörg Krauthöfer/Imago)

Der Politikwissenschaftler Peter R. Neumann über Strategien rechtspopulistischer Parteien in Europa, Macht und Korruption unter Viktor Orbán – und Besonderheiten der AfD in Deutschland.

Interview von Peter Laudenbach

Peter R. Neumann, Professor für Sicherheitsstudien am Londoner King’s College, hat einen kühlen und analytischen Blick auf politischen Extremismus. Er forscht zu islamistischem Terrorismus, den Gefährdungen des Westens und seit einigen Jahren auch zu Rechtsextremismus und Populismus. Sein neues Buch „Das Sterben der Demokratie“ hat er zusammen mit dem Journalisten Richard C. Schneider geschrieben – eine gut recherchierte Untersuchung zu den Strategien rechtspopulistischer Parteien in Europa und den USA. Beim Interview ist er aus seinem Londoner Arbeitszimmer zugeschaltet, und so entschieden, wie er argumentiert, ist klar, dass er der liberalen Demokratie dringend etwas mehr Wehrhaftigkeit wünscht.

