A.L. Kennedy zum Labour-Sieg in Großbritannien:Hai-Alarm an der Themse

Die Tories sind kaputt, der neue Premier wirkt irgendwie okay. Schön, oder? Problem: Wenn das schiefgeht, werden Murdochs Medien und ein gewisser Nigel Farage die Sache in die Hand nehmen. Sorry für die schlechte Laune.

Gastbeitrag von A.L. Kennedy

Das letzte Mal, als ich im Auftrag einer Zeitung lange aufblieb, um eine Wahl zu verfolgen, brach Tony Blairs Premierministerschaft zusammen, unter der Last all der Leichen aus all den Kriegen, die wir angezettelt, geschürt, fehlgeleitet und manipuliert hatten. Blair hatte als populäre Figur der Hoffnung für das Vereinigte Königreich begonnen. Er war der jugendliche, Jeans tragende, Luftgitarre spielende Junge von nebenan, der mit dem Schlamassel der Tories aufräumen würde. Die Leute sprachen von seinem Charisma, nicht von seinem Gottkomplex und seiner leichten Besessenheit von Machiavelli, seiner Unfähigkeit, einen Computer zu bedienen oder seinem abgestorbenen Gewissen. In der Wahlnacht 2010 waren die Kommentatoren dann fassungslos über die Aussicht auf ein Parlament ohne klare Mehrheit und eine Koalitionsregierung nach Blair. (Die Briten verstehen nichts von Machtteilung. Denken Sie an das Empire!)