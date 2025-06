Er hat den Look der Gegenwart geprägt wie kein anderer: Das Pariser Label Balenciaga verabschiedet sich mit einer Ausstellung in Paris von seinem Designer Demna.

Von Johanna Adorján

Nach zehn Jahren bei Balenciaga wechselt der Modedesigner Demna nun zu Gucci. Zum Abschied findet im Pariser Hauptquartier des Luxuskonzerns Kering, zu dem Balenciaga gehört, gerade eine kleine Ausstellung statt, die deshalb interessant ist, weil sie einem viel über die Gegenwart erklärt. Denn Demna ist für das verantwortlich, was man die Silhouette unserer Zeit nennen könnte. Ob man sie mag oder nicht, ist egal. Man muss auch nicht mitmachen. Sie muss nichts mit dem eigenen Kleiderschrank zu tun haben und geht einen doch an, denn niemand kann leugnen, dass der Look unserer Zeit, also das, was auf der ganzen Welt Leute tragen, die aussehen, als wüssten sie modisch Bescheid, von diesem Designer geprägt ist. Man erkennt diesen Stil sofort und verwechselt ihn auch nie, denn es hat ihn nie zuvor gegeben.