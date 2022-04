Deglobalisierung:Die Welt zerfällt

Schon wieder vorbei? Die erste McDonald's-Filiale Moskaus am Puschkin-Platz am 30. Januar 1990, dem Tag vor der Eröffnung.

Von Jörg Häntzschel

"Das Schönste in Tokio ist McDonald's. Das Schönste in Stockholm ist McDonald's. Das Schönste in Florenz ist McDonald's. Peking und Moskau haben noch nichts Schönes." Das schrieb Andy Warhol 1975. Es dauerte noch 15 Jahre, dann war es endlich so weit: Der Kalte Krieg war vorbei, die Globalisierung konnte beginnen, und in Moskau eröffnete die erste Filiale des US-Fast-Food-Konzerns. Das gelbe M, es stand immer mindestens genauso sehr dafür, dass die Welt zusammenwächst, wie für fettige Pommes.