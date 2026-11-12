Nie wieder ist jetzt? Von wegen. Solange täglich Bedrohungen verharmlost werden und sich selbst eine Ex-Staatsministerin wie Claudia Roth von der Last der Geschichte befreien will, bleibt jüdisches Leben in Deutschland prekär.

Der 9. November 1938 war für viele Jüdinnen und Juden in Deutschland eine Zäsur. In dieser Nacht und den darauffolgenden Tagen kulminierte die schrittweise Demütigung und Ausgrenzung seit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten in einer Eruption antisemitischer Gewalt. Wenige Tage nach dieser Gewaltorgie, am 12. November 1938, äußerte Hermann Göring den Satz: „Im Übrigen muss ich noch einmal feststellen: Ich möchte kein Jude in Deutschland sein.“ Mit dieser zynischen Aussage bezog er sich aber nicht auf die Demütigungen und Morde, die im Kontext der Pogrome von deutschen Volksgenossen an jüdischen Bürgerinnen und Bürgern verübt wurden. Er meinte die „Sühneleistung“, mit der die Nationalsozialisten die jüdische Bevölkerung noch ein weiteres Mal demütigen wollten.