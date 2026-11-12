Zum Hauptinhalt springen

DebatteWenn wieder beiläufig vom „Schuldkult“ gesprochen wird

Lesezeit: 6 Min.

Wie viel Normalität ist möglich, solange Schutz überlebensnotwendig ist? Ein Polizist vor der Synagoge der jüdischen Gemeinde Bielefeld.
Wie viel Normalität ist möglich, solange Schutz überlebensnotwendig ist? Ein Polizist vor der Synagoge der jüdischen Gemeinde Bielefeld.
Foto: Friso Gentsch/dpa

Nie wieder ist jetzt? Von wegen. Solange täglich Bedrohungen verharmlost werden und sich selbst eine Ex-Staatsministerin wie Claudia Roth von der Last der Geschichte befreien will, bleibt jüdisches Leben in Deutschland prekär.

Gastbeitrag von Deborah Hartmann

SZ bei Google bevorzugen

Der 9. November 1938 war für viele Jüdinnen und Juden in Deutschland eine Zäsur. In dieser Nacht und den darauffolgenden Tagen kulminierte die schrittweise Demütigung und Ausgrenzung seit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten in einer Eruption antisemitischer Gewalt. Wenige Tage nach dieser Gewaltorgie, am 12. November 1938, äußerte Hermann Göring den Satz: „Im Übrigen muss ich noch einmal feststellen: Ich möchte kein Jude in Deutschland sein.“ Mit dieser zynischen Aussage bezog er sich aber nicht auf die Demütigungen und Morde, die im Kontext der Pogrome von deutschen Volksgenossen an jüdischen Bürgerinnen und Bürgern verübt wurden. Er meinte die „Sühneleistung“, mit der die Nationalsozialisten die jüdische Bevölkerung noch ein weiteres Mal demütigen wollten.

Zur SZ-Startseite

Debatte
:Horrorclowns, Influencer, Thinktankler? Bullshit!

Bitte nicht einschüchtern lassen: Wie wir unsere Freiheit vor dem Missbrauch durch Tech-Autokraten, Libertäre und Sektierer von rechts bis links schützen.

SZ PlusGastbeitrag von Marko Martin

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite