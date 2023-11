Von Sonja Zekri

Mit ihrem Buch "Unorthodox" über die Flucht aus der orthodoxen Satmarer-Sekte in New York wurde Deborah Feldman zum Star. Seit zehn Jahren lebt sie in Berlin. Derzeit ist sie wieder ein gefragter Gast in Talkshows, nur geht es diesmal um ein mindestens so heikles Thema: den Nahost-Krieg. Ein Treffen in einem Restaurant in Berlin wird plötzlich unterbrochen. Eine Frau tritt an den Tisch. Sie arbeite in der Bildungspolitik, auch ihr Anspruch sei es, "nicht zu spalten". Feldman habe ihr Herz geöffnet. "Halten Sie Ihr Herz offen", entgegnet diese.