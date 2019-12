Aus der Gretchen - ist längst die Greta-Frage geworden: Wie hältst du es mit der Nachhaltigkeit?Auch in der Modebranche ist das Thema im Moment das große Ding. Darüber geredet wird viel, getan wird - nun ja, manches, aber bei weitem nicht genug. Die Sünden der Textilindustrie, um nur einige zu nennen: Ein CO²-Ausstoß, der höher ist als der aller internationalen Flüge und Kreuzfahrtschiffe zusammen; ein Wasserverbrauch beim Anbau von Rohstoffen, der riesige Seen austrocknen lässt; zahlreiche giftige Chemikalien, die bei der Verarbeitung des Rohmaterials entstehen; jede Menge Mikroplastik, das in den menschlichen und tierischen Organismus gelangt und die Meere verschmutzt; ganz zu schweigen von der Ausbeutung der Arbeitskräfte, die unter sklavenartigen Bedingungen immer billiger immer mehr produzieren müssen. Allein in Deutschland werden jährlich angeblich mindestens 230 Millionen Tonnen fabrikneuer Kleidung geschreddert! Der Footprint der Mode- und Textilbranche ist katastrophal. Nachhaltigkeit geht anders.

In der Ausstellung "Ist das Mode oder kann das weg!?" in der Villa Stuck, mit der das Modemagazin Vogue in Deutschland aktuell sein 40-jähriges Bestehen feiert, ist auch dem Thema Nachhaltigkeit ein Kapitel gewidmet. Im April-Heft hatte Chefredakteurin Christiane Arp in einem Artikel über Mode als Umweltverschmutzer ("der zweitgrößte der Welt nach der Erdölindustrie") mehr Verantwortung von der Branche gefordert.

Nun war sie ebenso wie der Chefdirigent des Münchner Kammerorchesters Clemens Schuldt, die Modedesigner Antonia Goy und Björn Kubeja vom Label "Working Title" und Henrik von Siemens (von Siemens Energy) vom Villa Stuck Verein zu einer Diskussion über Nachhaltigkeit eingeladen. Und forderte nicht nur ein Umdenken von der Branche, sondern auch vom Verbraucher: "Wir müssen alle unser Konsumverhalten ändern, damit Sustainability kein kurzfristiger Trend bleibt."

Bei einer Diskussion im Rahmen eines Fundraising-Dinners für Gäste aus Mode, Kultur und Wirtschaft erwartet man kaum eine harte Debatte. Doch die Moderatoren Peter Hansen (Stuckvereinsvorsitzender) und Thomas Girst (BMW-Kulturchef) brachten die Teilnehmer immerhin dazu, zu einzelnen Aspekten Stellung zu beziehen. Dass der Footprint von Musikern auf Grund von Tourneetätigkeit schlecht ist, gab Schuldt unumwunden zu. Kritisch sieht er die Verzichtsdebatte, die ausgelöst wurde durch die Ankündigung des Helsingborg Orchesters, in Zukunft nur noch klimaneutral zu reisen. Dennoch hält er das Nachdenken über Nachhaltigkeit auch in der Musik für wichtig. Weshalb das MKO seiner Spielzeit das Motto "Wärme" gegeben hat und gemeinsam mit der SZ zu Diskussionen im Rahmen der Reihe "Wärme und Wallung" einlädt.

Ein ganzes Stück weiter sind da das Designerpaar Antonia Goy und Björn Kubeja mit ihrem Berliner Label "Working Title", die auf Reißverschlüsse und erdölbasiertes Material verzichten und nur nachhaltig angebaute Rohstoffe verarbeiten. Mit Nachhaltigkeit verbinde man Bekleidung, nicht Mode, so Goy. Nachhaltigkeit erfordere aber vor allem Kreativität und könne "auch sehr sexy sein". Allein Henrik von Siemens blieb in seinen Aussagen, was der Konzern denn nun konkret tue zum Thema Nachhaltigkeit, eher schwammig. Zwar verwies er auf die 17 "Sustainable Development Goals" von Siemens. Aber wie die "Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen", wie sie auf einem mitgebrachten Pappkartonwürfel mit "Goal 13" zu lesen waren, konkret aussehen könnten, wurde nicht deutlich. Da kann man nur sagen: Möge Greta mit ihnen sein.