Wenn man „Dear Mr. President“ von Pink heute hört, laufen einem Nostalgieschauer über den Rücken beim Gedanken an die gute, alte Zeit und an George W. Bush. Warum das ein Fehler ist.

Von Bernhard Heckler

Sehr geehrter Herr Leser, kommen Sie, machen Sie einen Spaziergang mit mir. Lassen Sie uns so tun, als wären wir nur zwei Menschen und Sie wären nicht besser als ich. Ich würde Ihnen gern ein paar Fragen stellen, wenn wir ehrlich sprechen können. Was fühlen Sie, wenn Sie einen gemeinen Leserbrief schreiben? Für wen beten Sie nachts, wenn Sie schlafen gehen? Was fühlen Sie, wenn Sie in den Spiegel schauen? Sind Sie stolz?