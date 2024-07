„Deadpool & Wolverine“ im Kino:Bis dann doch einer weint

Von Doris Kuhn

Für den Fall, dass jemand sich Sorgen macht, die zwei Helden könnten älter geworden sein in den vergangenen Jahren: unnötig. Deadpool in seinen roten Stiefelchen demonstriert den sexy Hüftschwung, Wolverine den sexy Blick. Dass sie noch jeden Kampf bestens bestreiten können, sieht man schon in der grandiosen Titelsequenz. Deadpool tritt gegen etliche gut ausgerüstete Soldaten an, die ihm bis tief in den Wald gefolgt sind. Hier hatte er gerade Wolverines Leiche ausgegraben, also verteidigt er sich mit den Knochen von dessen Skelett. Man erfährt dabei, dass ein Körper etwa 206 Knochen hat, und so ist auch Wolverine in ausreichendem Maß Teil der Action.