Von Andrian Kreye

David Sanborn ist gestorben, der Saxofonist, dessen Namen nicht viele kennen, den aber alle schon einmal spielen gehört haben. Und wenn man einmal bewusst wahrgenommen hat, wie er in wenigen Takten ein paar Tupfer Seele in einen Popsong brachte, dann wird man ihn auch immer wiedererkennen. Sanborn spielte das Altsaxofon und hatte eine sehr eigene Stimme gefunden. Das ist auf diesem Instrument nicht so leicht wie auf dem Tenor. Die wenigen, die das schafften, wurden zu Giganten. Johnny Hodges, der mit seinem Laserstrahlton das Gegengewicht zum symphonischen Klavier bei Duke Ellington setzte. Charlie Parker, der mit elektrischem Funkenregen den Bebop als Metapher der Großstadt-Moderne schuf. Paul Desmond, der mit seinem kristallklaren Klang die Musik von Dave Brubeck zum Kern des Cool Jazz veredelte.