Eyeliner, Lippenstift, Glam-Punk: Was David Johansen machte, kam meist zehn Jahre später in Mode. Nun ist der Sänger der „New York Dolls“ mit 75 Jahren gestorben.

Von Joachim Hentschel

Die violette Spandexhose, die David Johansen beim Auftritt im „Musikladen“ von Radio Bremen trug, saß nicht nur am Hintern perfekt. Ende 1973 war das, in derselben Folge der Show traten die Teenager-Lieblinge The Osmonds und der DKP-nahe Liedermacher Dietrich Kittner auf. Und eben Johansens New York Dolls, eine wilde Abordnung aus dem East Village, die Urzeit-Rock-’n’-Roll mit neuzeitlicher Technologie und Chuzpe spielte.