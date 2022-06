Interview von Niklas Elsenbruch

Vier Jahre lang hat der niederländische Wirtschaftsjournalist David de Jong in Berlin recherchiert, wie führende deutsche Unternehmerfamilien sich an der Politik des NS-Regimes bereicherten, und wie mangelhaft deren Erben diese Vergangenheit aufarbeiten. Nun ist sein Sachbuch "Braunes Erbe" erschienen, das aus dem Englischen in 19 Sprachen übersetzt wird. Darin verschränkt de Jong Geschichten verschiedener Unternehmer, so dass sich in der Dreistigkeit und Grausamkeit der Nutznießer von Verbrechen Muster zeigen, ebenso wie im Schweigen folgender Generationen. Wir erreichen de Jong per Videoschalte in Amsterdam.