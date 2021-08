Von Joachim Hentschel

Solange die Gitarren noch grummeln und jaulen, die Schlagzeuge bollern und bei den Balladen die weißen Tauben in Zeitlupe zum Himmel fliegen, solange wir uns also noch halbwegs einigen können auf den simplen Grundkatechismus des Rock'n'Roll, solange gehört auch diese elende, alte Interviewfrage unbedingt und verpflichtend in jede Dokumentation, die einen großen Helden vorstellt: "Fragst du dich eigentlich ab und zu, wieso du überhaupt noch am Leben bist?" Diesmal will das der Journalist und Produzent Cameron Crowe von David Crosby wissen, der ihm auf einem Sofa gegenübersitzt. Und alle kennen die Antwort, noch bevor er den Mund aufmacht.