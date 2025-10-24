Zum Hauptinhalt springen

Nachruf auf „Soft Cell“-MusikerDann kann alles gut werden

Lesezeit: 2 Min.

Dave Ball starb in seinem Haus in London.
Dave Ball starb in seinem Haus in London. (Foto: Mike Wwen/PA Media/dpa)

Noch im August spielte er umjubelte Konzerte mit seinem Freund Marc Almond, sie arbeiteten an einem neuen Album. Nun ist der große Künstler David Ball mit nur 66 Jahren gestorben.

Von Joachim Hentschel

Der Herzschlag klingt, als würde ein Roboter vor Sehnsucht kollabieren. Es zischt, dröhnt und klöppelt in diesem Lied. Der Klang erzählt von der Liebe in Zeiten der fortgeschrittenen Industrialisierung, von der kalten, beschädigten Liebe.

Und trotzdem hat „Tainted Love“, dieser Song, der Ende 1981 zwei Wochen lang auf Platz eins der deutschen Musikcharts stand (buchstäblich zwischen Frank Zanders Hamstern und Gottlieb Wendehals), etwas ungeheuer Umarmendes. Noch heute transportiert er die dunkle, von nächtlichem Neon beleuchtete Empathie, mit der die zwei Musiker ihrem Publikum zu sagen schienen: Bekennt euch doch zu dem, was tief ihn euch wie ein Synthesizer blubbert. Dann kann alles gut werden.

Soft Cell hieß das Duo, das sich mit dieser Version eines alten Soulsongs der Welt vorstellte und drei Millionen Platten verkaufte. Marc Almond war der Sänger, mit Eyeliner und Leopardencharisma – aber die abenteuerlich-visionäre und zugleich unglaublich zeitgemäße Musik dazu machte David Ball, damals 22. Als Kind von einer Familie in der nordenglischen Industriestadt Blackpool adoptiert, hatte er eine Uni in Leeds besucht, lernte dort Almond kennen. Zu Balls Vorlieben zählte experimentelle Elektronikmusik aus Düsseldorf und New York, Avantgarde und Tanzpop. Entsprechend klangen die Stücke, die er mit seinen Maschinen für die Kunstperformances des Freundes zusammenschraubte. Dass aus solchen Preziosen seine Lebenskarriere werden würde, ahnte der Technikstudent nicht.

Er hätte eine Wiedervereinigung nicht nötig gehabt

„Was wir machten, hatte viel mit Punk zu tun“, sagte Ball später. „Anstatt drei Akkorde auf einer Gitarre zu dreschen, spielte ich einfach einen einzigen Ton auf dem Synthesizer.“ Auf der Bühne wirkte er dabei eher wie der bullige Bodyguard oder Bewährungshelfer des Nachtfauns Almond, trotzdem ging auch sein Weg nach dem vorläufigen Ende von Soft Cell 1984 immer weiter. Sein Metier als Produzent und Soundexperte blühte erst richtig auf, er arbeitete für Kylie Minogue, Depeche Mode und viele andere. Mit seinem Techno-Projekt The Grid landete er 1994 den Welthit „Swamp Thing“, dessen Video mit dem wildgewordenen Baby auf MTV und Viva damals heiß lief.

Eine Wiedervereinigung von Soft Cell hatte er alles andere als nötig, 2001 fand sie trotzdem statt. Noch im August 2025 spielte er umjubelte Konzerte mit seinem Freund Marc Almond, gerade waren sie kurz davor, ein neues Album fertigzustellen. Am Mittwoch ist der große Künstler David Ball – die Ursache ist nicht bekannt – mit 66 Jahren in seinem Haus in London gestorben.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Zappa-Archiv
:Warum tut sich einer das an?

Auch das Leben des Archivars Joe Travers wird nicht ausreichen, um das Werk des Musikgenies Frank Zappa zu ordnen und aufzubereiten. Er versucht es trotzdem. Seit 25 Jahren.

SZ PlusInterview von Joachim Hentschel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite