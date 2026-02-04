Künstliche Intelligenz braucht ein Zuhause. Irgendwo müssen die Datenspeicher, Prozessoren und Kühlanlagen ja stehen. Und weil jede Wohnstatt auch immer das steingewordene Psychogramm seiner Bewohner ist, lässt sich das jeweilige Verhältnis der Europäer und Amerikaner zur KI ablesen.
Künstliche Intelligenz im Keller
Das neue KI-Datenzentrum der Deutschen Telekom steht in München. Unter der Erde. So glamourös wie die Server anderswo oder die Weltall-Idee von Elon Musk ist das nicht. Aber dafür real.
Von Andrian Kreye
