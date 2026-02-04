Künstliche Intelligenz braucht ein Zuhause. Irgendwo müssen die Datenspeicher, Prozessoren und Kühlanlagen ja stehen. Und weil jede Wohnstatt auch immer das steingewordene Psychogramm seiner Bewohner ist, lässt sich das jeweilige Verhältnis der Europäer und Amerikaner zur KI ablesen.