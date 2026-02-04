Zum Hauptinhalt springen

TechnologieKünstliche Intelligenz im Keller

Lesezeit: 2 Min.

Andreas Falkner ist bei der Telekom verantwortlich für das Rechenzentrum in München-Schwabing. Die „Industrial AI Cloud“ soll die KI-Kapazitäten der Republik um 50 Prozent steigern.
Andreas Falkner ist bei der Telekom verantwortlich für das Rechenzentrum in München-Schwabing. Die „Industrial AI Cloud“ soll die KI-Kapazitäten der Republik um 50 Prozent steigern. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Das neue KI-Datenzentrum der Deutschen Telekom steht in München. Unter der Erde. So glamourös wie die Server anderswo oder die Weltall-Idee von Elon Musk ist das nicht. Aber dafür real.

Von Andrian Kreye

Künstliche Intelligenz braucht ein Zuhause. Irgendwo müssen die Datenspeicher, Prozessoren und Kühlanlagen ja stehen. Und weil jede Wohnstatt auch immer das steingewordene Psychogramm seiner Bewohner ist, lässt sich das jeweilige Verhältnis der Europäer und Amerikaner zur KI ablesen.

Zur SZ-Startseite

Debatte
:Ein riesiger Haufen Trash

Alle wollten, dass die Epstein-Akten ins Netz gestellt werden. Jetzt wird die Welt damit geflutet – und die Dokumentation des Bösen versinkt in Fakes und Belanglosigkeiten. Warum Transparenz die Menschheit nicht zwingend weiterbringt.

SZ PlusEin Essay von Gustav Seibt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite