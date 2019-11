Da fehlt doch etwas. Wenn in zwei Wochen zum Abschluss des Literaturfests der inzwischen traditionelle "Markt der unabhängigen Verlage" beginnt, wird erstmals seit zehn Jahren kein bayerischer Independent-Verlag gefeiert. Denn der mit 7500 Euro ohnehin nicht sehr üppig dotierte "Preis für einen bayerischen Kleinverlag" des Freistaats soll - so wurde vor der zehnten Vergabe im vergangenen Jahr bekannt - künftig nur noch alle zwei Jahre ausgelobt beziehungsweise ganz neu aufgesetzt werden.

Davon ist bis jetzt nichts zu sehen, und die Ungeduld im Hintergrund wächst. Weshalb sich einige Verlage, die meisten selbst mit dem Preis ausgezeichnet, zu einem offenen Brief ans Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst entschlossen haben: Die Verlegerinnen und Verleger von Starfruit Publications, Lichtung, Homunculus, Maro, Büro Wilhelm, Ars Vivendi, Edition fünf und Mixtvision legen darin ihre Situation dar, die sich in den vergangenen Jahren "massiv verschlechtert" habe. Das VG-Wort-Urteil, die Insolvenz des Branchenriesen KNV, gestiegene Portokosten und die zunehmende Fixierung des Handels auf Bestseller - das sind nur einige der aufgezählten Probleme. Dabei, so argumentiert man, leisteten unabhängige Verlage doch "Pionierarbeit"; als "Entdecker, Förderer und Vermittler neuer Positionen und Tendenzen" seien sie "Garant für kulturelle Vielfalt". Der neu geschaffene Deutsche Verlagspreis sei ein "Hoffnungszeichen", aber auch nur ein "Tropfen auf den heißen Stein". Die Verleger machen sich daher für eine "angemessene Förderpolitik" auch auf Länderebene stark. Konkrete Vorschläge allerdings machen sie nicht; als erstes erhofft man sich nur ein Round-Table-Gespräch im Ministerium.

Dort hat man die Botschaft wohl vernommen: Ein Runder Tisch werde, so teilt das Ministerium auf SZ-Anfrage mit, selbstverständlich wie angekündigt einberufen werden. "Konkrete und praktikable Vorschläge", die vom Börsenverein des Buchhandels und den unabhängigen Verlagen kämen, würden "stets gehört". Die Aussetzung des Preises sei jedoch eine "notwendige Zäsur" gewesen, um über eine Neuausrichtung nachzudenken. Beratungen darüber auf Bund-Länder-Ebene dauerten aktuell noch an, so das Ministerium; die im Brief vorgetragenen Argumente würden "aktiv in die Bund-Länder-Diskussion eingeführt".

Das Ministerium signalisiert also Offenheit, bleibt jedoch vage. Es scheint nicht leicht zu sein, ein neues Konzept zu entwickeln, das wirklich in die Zukunft trägt - sind Einzelprojektförderungen der richtige Weg, kontinuierliche Förderungen? Und: Wie viel Geld ist dem Freistaat die Buchbranche überhaupt wert? Die Verleger wiederum, die sich bereits im vergangenen Jahr zu Diskussionen zusammensetzten, könnten das beim Literaturfest ja vielleicht wiederholen und konkretere Vorschläge erarbeiten. Dann ginge vielleicht schneller etwas voran. Und das wäre schön.