Eine gewisse Überforderung gehört dazu beim Dok-Fest München, das zum größten Dokumentarfilmfestival Deutschlands herangewachsen ist. 159 Produktionen aus 51 Ländern stehen von diesem Mittwoch bis Sonntag, 19. Mai, auf dem Programm, die meisten davon als Deutschlandpremieren. Etwas Orientierung bieten selbsterklärende Reihen wie "Dok-international", "Dok-deutsch", "Dok-Horizonte" und "Dok-Panorama". Es gibt einen Schwerpunkt zum Verhältnis von Mensch und Natur, Gastland ist Russland, die Retrospektive ist der niederländisch-peruanischen Filmemacherin Heddy Honigmann gewidmet. Thematisch wird eine große Vielfalt geboten, vom Kampf gegen Gentrifizierung ("Push"), über das Phänomen Youtube ("100 Million Views"), den Widerstand im Hambacher Forst ("Die rote Linie") und Papst Benedikt XVI. ("Verteidigung des Glaubens") bis zum Kleingarteln in München ("Opflanzt is'"). Die beliebten Open-Air-Aufführungen mit Fokus auf Musik sollen auch junges Publikum in den Innenhof der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) locken, etwa mit Dokumentationen über Woodstock, Kate Nash und PJ Harvey. Es gibt aber auch Besucher, die sich nicht thematisch leiten lassen, sondern nach Spielorten auswählen. Seit vielen Jahren geht das Festival nicht nur in den Kinos der Stadt über die Bühne, darunter City und Atelier, Neues Maxim, Filmmuseum und Rio. Vorführungen und Gespräche finden auch im NS-Dokuzentrum, im Literaturhaus, in den Kammerspielen und im Deutschen Theater statt. Hier laufen unter dem Motto "Ganz großes Kino" besonders publikumswirksame Filme, zum Beispiel der Eröffnungsfilm "The Whale And The Raven" an diesem Mittwochabend. Virtual-Reality- und 360-Grad-Produktionen kann man im "Pop Up Kino" im Kunststoffhaus Futuro vor der Pinakothek der Moderne erleben. Weitere Informationen und Karten unter www.dokfest-muenchen.de.