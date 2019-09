Auch die Schlachtschiffe der Hochkultur kommen nach der Sommerpause allmählich in die Gänge. Beim Bayerischen Staatsballett sieht das Ensemble zum Saisonstart ganz so aus, als hätte man es gar nicht erwarten können, endlich wieder vor vollem Haus zu brillieren. Zumal in einem Stück, bei dem den Zuschauern angesichts der Ausstattung unisono ein sehnsüchtiges "Ah" entfährt.

Es ist, als habe sich die Bühne in den Showroom von Van Cleef & Arpels verwandelt, wo George Balanchine einst zu seinen "Jewels" inspiriert wurde, den "Emeralds", "Rubies" und "Diamonds": ein Meisterwerk von weltabgewandtem Eskapismus, uraufgeführt 1967, als der Vietnamkrieg in Blut und Napalm implodierte. Man will sie - Vietnam ist ja lang her - an diesem Abend gern teilen, die Weltenflucht von damals, angesichts dieser funkenschlagenden, formenreich geschliffenen Preziosen. Unter den Rubinen erstrahlt ein neuer Solitär, die italienische Ballerina Virna Toppi, blond, bildschön, technisch erhaben und voller lächelndem Esprit. Sie gibt an diesem Abend ihr Rollendebüt bei den "Rubies", ganz so wie der junge chinesische Tänzer Jinhao Zhang bei den "Diamonds". Er hat sich nach nur einer Spielzeit dank seiner kraftvollen Eleganz in die Solistenriege getanzt.

Und die freie Szene? Ihre Künstler haben es einfacher, bestimmen sich selbst, legen einfach mal los ohne großen Vorlauf. Denkste! Denn es ist existenziell, wenn zum Beispiel ein Tänzer das Ballett des Gärtnerplatztheaters verlässt, um als freier Choreograf zu debütieren. Matteo Carvone wird nicht mal städtisch gefördert, fand aber in Gasteigchef Max Wagner einen Helfer, der, was nur zu schön wäre, wohl gern mehr zeitgenössischen Tanz an seinem Haus sähe. Er stellte Carvone für dessen "Faun" die Black Box zur Verfügung. Matteo Carvone also gibt den Gott Pan, das geile faunische Zwitterwesen mit Flöte. Im fellbemützten Waldmenschen Búi Rouch findet er sein ebenso animalisches, aber sichtlich ungeschlachtes Gegenüber in federleichten Duetten.

Es ist diese heitere Leichtigkeit, klug dosiert und stringent komponiert, mit der Carvone sein Publikum bestrickt. Davon könnte Léonard Engel, vordem Tänzer beim Bayerischen Staatsballett, noch lernen. Er gab sein lakonisches Debüt als Solo-Performer mit "How to get rid of a body. A magic manual" im HochX. Und scheiterte nicht nur am umständlichen Kostümwechsel - unter anderem in faunischer Moos-Camouflage -, sondern mit dem bewusst absurden, ziemlich zähen Unterfangen an sich, den eigenen Körper loszuwerden. Aber selbst auf diese Weise trägt er dazu bei, dass es in Münchens freier Tanzszene wieder Wagnis und damit neue Versprechen gibt. Und das ist unbezahlbar schön.