5. Juli 2019, 18:59 Uhr Das ist schön Selbstzweck

Das Epos "La Flor" ist ein echter Langfilm

Von Laura Helene May

Que viaje! Was für eine Reise! In drei Tagen durch die Filmgeschichte - in elf Ländern und in acht Sprachen. Das können sich nur krasse Nerds antun? Ja genau. Das argentinische Filmkollektiv "El Pampero Cine" wirft alle momentanen Zeittrends über Bord und produziert zehn Jahre lang ein komplett irrationales Filmepos. Über 14 Stunden geht es. Und dann hat es nicht einmal ein fulminantes Ende, einen ausgefuchsten Plot oder Endpunkt.

"La Flor" (Die Blume) heißt das Monumentalwerk, das in den letzten drei Tagen einer Gruppe von 20 bis 30 Filmverrückten die Zeit raubte, würden die Realisten sagen - ein unvergessliches Kinoerlebnis schenkte, würden Träumer sagen. Ein Stück Filmkunst in purer Form. In sechs Episoden erzählt der Film Geschichten von übernatürlichen Kräften, starken Frauen, Liebe, Musik, Filmgeschichte, dem Kollektiv selbst, Geheimagentinnen, Landpartien des Bürgertums, Margaret Thatcher, dem Bürgerkrieg in Nicaragua, Moskau, und, und, und...

Was das Ganze zusammenhält? Eigentlich die begnadeten vier Schauspielerinnen des Kollektivs "Piel de Lava" (Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa, Laura Paredes). Doch auch diese Sicherheit wird dem Zuschauer in der fünften Episode genommen. Wie der Regisseur und Drehbuchautor Mariano Llinás in einer reflexiven Selbstaufnahme erklärt: "Das macht keinen Sinn, aber ist halt so." Um den Film zu verstehen, erklärt Produzentin Laura Citarella, muss man die Hintergründe der Gruppe kennen. Alles ist selbst produziert, ohne kommerzielle Interessen, über zehn Jahre. Keine Firma, sondern eine Gruppe von Freunden sei "El Pampero Cine". Den Film kann man übrigens nur im Kino sehen. Um sicher zu gehen, bekommt nicht mal die Filmvertriebsfirma eine Kopie.

Der erste Tag mit den ersten zwei Episoden im B-Horrormovie- und Musikfilmstil, war mit unter vier Stunden zeitlich und inhaltlich nur das Warm-Up. Der zweite Tag enthielt nur die dritte Episode, die in mehreren Sprachen und über die ganze Welt eine Agentengeschichte entspann. Viele Gäste dachten sich wohl: Ach, da komm ich einfach zum letzten Teil. Diese Einstellung wurde aber bestraft. Der letzte Teil, sprich die letzten drei Episoden, war, abstrakt und stumm, der verrückteste und ohne Vorwissen und Filmexpertise schwer zu verstehen. "Wenn ihr La Flor sehen wollt, müsst ihr alle drei Tage kommen", stellte Citarella gleich zu Beginn mit einem Augenzwinkern klar.

Wer Film liebt, hat hier keine Sekunde verloren. Kamera, Licht, Schauspiel, Musik von Gabriel Chwojnik, Ton und Erzählung. Das war alles erste Sahne. Ein Film der nur sich selbst und den Machern dient. L'art pour l'art in argentinischer Tradition nach Luis Borges. Es geht nicht um Kommerz, sondern nur um Kunst. Und das ist schön.