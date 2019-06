21. Juni 2019, 18:44 Uhr Das ist schön Schnitzel à la Roeckl

Wo aus Kochkultur Lebenskultur wird

Von Karl Forster

Wer bei Wikipedia die Kombination Küche und Kultur ins Suchfeld tippt, kriegt schon mal mehr als acht Millionen Angebote. Weil das ein bisschen unübersichtlich ist, graben wir im Hinterstübchen, ob sich da vielleicht ein passendes Pärchen findet, ob also Essen (nicht der Ort, sondern die Nahrungsaufnahme) sich mit irgendeiner Art kultureller Ausdrucksform findet. Und siehe da: Es fällt einem sofort der Schriftsteller Johannes Mario Simmel ein und dessen wunderbares Buch "Es muss nicht immer Kaviar sein". Hier steht die Kombination ja schon im Titel. Doch auch der katalanische Simmel-Kollege Manuel Vázquez Montalbán lässt seinen Detektiv Pepe Carvalho munter aufkochen und schweren Rotwein trinken, wenn's schwierig wird.

Bei der Musik fällt einem sofort der Genussmensch Mozart ein, der in seiner "Zauberflöte" Papageno von Speis und Trank träumen, ihn zunächst aber empört fragen lässt: "Was, Steine soll ich fressen?" Und die wohl berühmteste Opernmahlzeit wird im "Don Giovanni" dem Komtur serviert, der sie aber ablehnt und den Champagnerfreund Giovanni zum Teufel schickt. So findet man also für die Vermählung von Kultur und Küche zahlreiche Belege. Nicht zuletzt sei darauf verwiesen, dass es heutzutage männlicherseits Mode ist, mit der Kochkunst ein bisschen anzugeben und so, in Kombination mit entsprechend gehaltvollem Getränk, die Bekochte zu einer gewissen Toleranz zu bewegen.

Dabei kann die Kultur des Kochens noch viel, viel mehr, wie es das allseits beliebte Restaurant Roeckl am gleichnamigen Münchner Platz nun seit exakt elf Jahren beweist. Dort feiert man diesen Schnapszahlgeburtstag vor allem aus einem Grund: Weil hier Küche und Kochen zu einer Kultur der Problembewältigung zusammengewachsen sind. Seit Sandra Forster, Münchens wohl innovativste Wirtin, den Laden übernommen und daraus einen kulinarisch höchst anspruchsvollen Ausbildungsplatz für Jugendliche mit Problemen installiert hat, floriert nicht nur das Geschäft, sondern vor allem die Integration. Aus Kochkultur wird hier Lebenskultur, 29 junge Menschen wurden bis heute erfolgreich hinaus ins Leben geschickt. Es muss wirklich nicht immer Kaviar sein, ein Schnitzel à la Roeckl mit der legendären Senf-Dill-Sauce tut's auch auf dem Weg in ein eigenständiges Leben. Und das ist schön. Und schmeckt.