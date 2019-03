1. März 2019, 18:53 Uhr Das ist schön Rote Sonnenanbeter

Über die Verbundenheit von Bands mit Münchner Orten

Von Jürgen Moises

"Unser Platz war an der Bassbox. Da haben wir früher immer unsere Jacken hingelegt", erzählte der Frittenbude-Sänger Johannes Rögner auf der Bühne der Roten Sonne. Denn in dem Club, in dem Rögner, Martin Steer und Jakob Häglsperger vor Kurzem ihr neues Album vorstellten, waren die aus dem niederbayerischen Geisenhausen stammenden, inzwischen in Berlin lebenden Musiker früher mindestens einmal die Woche. Dort hatten sie eine schöne Zeit, haben, wie man erfährt, auch einen Wasserrohrbruch miterlebt. Und für ihre "musikalische Sozialisierung mit elektronischer Musik" war der Ort ebenfalls sehr wichtig.

Weil das so ist oder so war und sie sich gerne an all das erinnern, haben Frittenbude, die am 27. April noch einmal in der Muffathalle auftreten, als kleine Hommage ihr neues Album "Rote Sonne" betitelt. Da das Cover eine Kameraeinstellung mit Uschi Obermaier aus dem gleichnamigen Film von Rudolf Thome zitiert, schwingt auch dieser als Bezug mit, während sich die Texte der Lieder ansonsten allgemein um Liebe und Revolution drehen. Beim Konzert zur CD-Präsentation waren diese Lieder fast alle zu hören und als Zugabe natürlich auch ein paar alte Hits wie "Erlös dich von dem Schrott" oder "Und täglich grüßt das Murmeltier".

Für die enge Verbundenheit von Musikern und Bands mit einem Münchner Auftrittsort lassen sich noch andere Beispiele finden. Die Jazzrausch Big Band etwa hat im Technoclub Harry Klein ihr Zuhause und hat dort vor ein paar Wochen ihren fünften Geburtstag zelebriert. Die Band Twin Tone Trigger wurde im seligen Atomic Café gegründet, das Los Poppos Orchester hat dort früher an Fasching und Weihnachten gespielt und inzwischen in der Polka Bar Zuflucht gefunden. Die leider aufgelöste Postrock-Band Majmoon hat in der Glockenbachwerkstatt die wunderbare Veranstaltungsreihe "Maj Musical Monday" gegründet und ist dadurch seit Jahren mit dem Ort verknüpft.

Und dass sich die Musiker von Frittenbude, wie man sieht, auch in Berlin noch mit ihrem Münchner Lieblingsclub verbunden fühlen, das ist doch in der Tat sehr schön.