8. Februar 2019, 18:51 Uhr Das ist schön Recycling mit Löwenmähne

Nachhaltige Gedanken zum Kostümverkauf am Gärtnerplatz

Von Barbara Hordych

Verschlafene Semmelholer und muntere Frühjogger dürften sich an diesem Samstag bei ihrer Runde um den Gärtnerplatz wundern: Von neun Uhr an stehen dort Menschen Schlange, doch weder aus kulinarischen noch aus sportiven Gründen. Stattdessen begehren sie eine Wartemarke für den Kostümverkauf des Gärtnerplatztheaters. Im Angebot sind unter anderem schillernde Kostüme aus "La cage aux folles". Ein Löwenkostüm aus dem "Zauberer von Oz" mit handgeknüpfter Mähne, die man sich in Form einer Mütze überstülpen kann. Oder elegante Roben aus den "Gefährlichen Liebschaften". Und auch ein ganzes Set Lederhosen aus dem "Wildschütz" soll veräußert werden.

Schon in den vergangenen Jahren, als der alljährlich passend zu Fasching angesetzte Verkauf noch eher abgelegen in Giesing in den Probenräumen des Theaters stattfand, harrten die Münchner geduldig am Einlass aus. Und zwar ohne Murren. Denn die Tür ist für alle gleich hart. Beziehungen nutzen da gar nichts, auch etwaigen Wünschen nach Vorbesichtigung oder Reservierung verweigert man sich hartnäckig. Ein Trost für alle, die nicht gleich um 10 Uhr, sondern erst mittags zum Zuge kommen: Die Kleiderstangen werden, sobald sie leer geräumt sind, umgehend mit Nachschub aus der Kostümabteilung bestückt.

Unter denjenigen, die zwischen Schuhen, Hüten und Accessoires für zehn Euro und handverzierten Unikaten für 250 Euro wühlen und wählen, sind auch Vertreter von kleinen Theatern und Vereinen. Vor allem aber sind es Privatpersonen, die mit den Kostümen über den Armen in den Umkleidekabinen verschwinden, den glänzenden Auftritt auf dem Faschingsfest oder auf dem Abiball fest im Blick. Vor zwei Jahren wurde sogar eine Braut gesichtet, die mit einer weißen Robe in der Umkleide verschwand. Die passte wie auf den Leib geschneidert, kostete 160 Euro und war auf der Hochzeit der Knüller. Das dokumentierte die glückliche Braut mit Foto und schickte es ans Gärtnerplatztheater.

Dort freute man sich natürlich über solcherart gelungenes Recycling. Welches Schicksal dem Löwen nach seinem Bühnenleben bevorsteht, bleibt abzuwarten. Vielleicht dokumentiert auch hier der neue Besitzer die gelungene Auswilderung aus "Oz" mit Foto. Anbieten würde sich der wollig-warme Fellanzug etwa für den Straßenkarneval. Auf alle Fälle darf man sich über diese gelebte Variante des Recycling-Gedankens freuen. Und das ist schön.