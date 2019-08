9. August 2019, 18:52 Uhr Das ist schön Pfiadi, Spider-Man

Der Boom bayerischer Filme hält an

Von Josef Grübl

Und jetzt zu den Wirtschaftsmeldungen: Der Eberhofer Franz hat Benjamin Blümchen verputzt. Und den Spider-Man gleich dazu. Für den vor allem bei Kleinkindern beliebten Elefanten und den Spinnenmann war das ein schöner Schreck, wussten sie zwar vom Heißhunger des niederbayerischen Dorfcops - dass dieser aber alle anderen Filme mitvertilgen würde, konnten sie nicht ahnen. Zurück zu den Zahlen: "Leberkäsjunkie", der sechste Teil der bayerischen Krimikomödienreihe, lockte am Startwochenende 203 207 Zuschauer in die Kinos - deutlich mehr als die beiden genannten Filme zusammen. Und auch deutlich mehr als bei den erfolgreichen Starts seiner an Erfolgen überaus reichen Kinokarriere, die vor sechs Jahren mit "Dampfnudelblues" begann und zuletzt mit "Sauerkrautkoma" erstmalig die Millionen-Zuschauer-Grenze durchbrach. Ein Ende ist nicht abzusehen. Im Herbst beginnt der Regisseur Ed Herzog mit den Dreharbeiten für Teil sieben, mit bewährtem Team: In "Kaiserschmarrndrama" müssen Franz und Kumpel Rudi noch enger zusammenrücken.

Bayerische Schmankerl serviert aber nicht nur der gefräßige Gendarm aus dem Rita-Falk-Universum, sondern auch ein Lokalmatador wie Marcus H. Rosenmüller. Dessen Dokumentarfilm über die Band "Dreiviertelblut" ist bereits abgedreht, Christian Lerchs historischer Kinofilm "Das Glaszimmer" ebenfalls. Auch Hans Steinbichler war fleißig: Seine Rita-Falk-Verfilmung "Hannes" (garantiert Eberhofer-frei) soll Anfang nächsten Jahres in die Kinos kommen. Bereits im Oktober startet die Fortsetzung der Bayernkomödie "Eine ganz heiße Nummer", wieder mit Gisela Schneeberger, Rosalie Thomass und Bettina Mittendorfer.

Und dann wäre da noch "Der Boandlkramer und die ewige Liebe", der von Oktober an gedreht werden und nächstes Jahr zu Ostern ins Kino kommen soll: Joseph Vilsmaier spinnt darin seinen Kinohit "Die Geschichte vom Brandner Kaspar" fort; für die Hauptrollen konnte er Michael "Bully" Herbig und Hape Kerkeling gewinnen. Bayerische Stoffe kommen beim Publikum bestens an, sie überrunden mitunter sogar die Konkurrenz aus Hollywood. Und das ist schön.