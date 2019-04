12. April 2019, 18:54 Uhr Das ist schön Nur das Beste

Das Blues-Duo "Black Patti" wehrt sich gegen Musikwettbewerbe

Von Christian Jooß-Bernau

Charts, Kritikerlisten, Preise. Wer in der Welt der Kunst nach Orientierung sucht, kann davon soviel bekommen, bis er ganz desorientiert ist. Wie aber misst man Kunst? Das Münchner Duo Black Patti hat für sich entschieden: gar nicht. Auf ihrer Facebook-Seite informieren sie über ihre Nominierung für den German Blues Award und schreiben: "Da Musik glücklicherweise in keiner Stilepoche und zu keiner Zeit jemals ein Wettbewerb war, bitten wir Euch, nicht für uns zu stimmen." Hier irren Black Patti. Man muss nicht bis zu den Griechen zurückblicken, um zu erkennen, dass Musik und Wettbewerb immer wieder zueinander fanden. Die Frage, ob dies jemals sinnvoll war, bleibt davon aber unberührt.

Darf Kunst nicht der Raum sein, in dem der Zwang, sich beweisen zu müssen der Freiheit, sich ausdrücken zu dürfen weicht? Dies wird durch eine Marktgesetzen gehorchende Be-, Ent- und Verwertungslogik verhindert, in der Kunst nur noch als Sensation und Überbietung funktioniert. Der Endpunkt ist im TV-Showformat erreicht, in dem jeder neue Superstar schon im Weiterzappen verbraucht und vergessen ist. Die ständige Wiederholung des Wettbewerbs, dessen Ritual längst sinnentleert ist, begleitet hier nur die immer kürzeren Produktzyklen von etwas, was zu eigenständigem Ausdruck gar nicht wachsen kann.

Selbstverständlich unterstellt man einem Verein, der den Blues pflegen und mit Preisen fördern will keine Ausbeutung der Kunst. Das Problem aber ist ein Grundsätzliches: Anders als im Battle-Rap, wo Kampf und Niederlage Teil einer nicht nur männlich dominierten Ästhetik sind, findet man im vielfältigen Blueskontext - abseits gelegentlicher phallischer Prahlerei - wenig Anlass, sich zu messen. Und noch weniger Anlass, sich messen zu lassen. Wirklich unangenehm darf es einem Künstler doch sein, wenn er sich in eine Rangfolge einsortiert sieht. Das Werk kategorisiert und mit einer von gut zu schlecht absteigenden Nummer versehen. Sie würden sich gar freuen, "entnominiert" zu werden, schreiben Black Patti einer drohenden Zwangsbelobigung entgegen. Die Frage, ob und in welcher Form Künstler bewertet werden wollen, sollten sich auch Kritiker immer wieder stellen. Dies einmal wieder so deutlich zum Thema zu machen ist wichtig - und schön.