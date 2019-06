7. Juni 2019, 18:53 Uhr Das ist schön Liebe im Alter

Inspiriert vom Leben: Der Film "Club der einsamen Herzen"

Von Josef Grübl

Am Anfang stand nicht das Wort, sondern ein Heizungsmonteur: Die Mutter der Filmregisseurin Christine Hartmann litt nach dem Tod ihres Mannes unter dem Alleinsein - daher beschloss sie irgendwann, wieder außer Haus zu gehen, alte Freundinnen und neue Leute zu treffen. In dem Fachmann, der sich um ihre Heizung kümmern sollte, fand die damals 69-Jährige ihre neue Liebe. Während sich die Tochter noch an das Herzklopfen und die heftigen Gefühlsausbrüche der Mutter gewöhnen musste, hatte sie eine Idee: Man könne doch genau darüber einen Film machen, über die Liebe im Alter und all ihre Nebenwirkungen - die gar nicht so viel anders sind als bei der Liebe der Jugend. "Das kann sich kein Mensch ausdenken", sagt sie lachend.

Hartmann setzte sich also hin und schrieb ein Drehbuch über drei Frauen um die 70, die sich früher viel zu sagen hatten und später nichts mehr, die nach vielen Jahren und noch mehr Schicksalsschlägen wieder zusammenkommen. Da die Münchnerin eine recht erfahrene Regisseurin ist ("Hanni und Nanni", "Tatort") und außerdem sehr lebendig von den Abenteuern ihrer mittlerweile 74-jährigen und immer noch verliebten Mutter erzählen kann, überzeugte sie schon bald Produzenten, Redakteure und ein prominentes Darstellerinnen-Ensemble von ihrem Plan: Jutta Speidel übernahm die Mutter-Rolle, Hannelore Elsner und Uschi Glas die Parts der besten Freundinnen. Gedreht wurde letzten Sommer in München und Landshut, Hartmanns Mutter war am Set zu Gast und zu Tränen gerührt, auch ein Bild des verstorbenen Vaters hat es in den Film geschafft.

Seine TV-Premiere hat die Best-Ager-Komödie "Club der einsamen Herzen" an diesem Samstag um 20.15 Uhr in der ARD. Überschattet wurde die Geschichte der drei lebenslustigen Damen vom Tod Hannelore Elsners, die am Ostersonntag in München starb. Jetzt richten sich alle Blicke auf die große Schauspielerin, die eine ehemalige Schlagersängerin spielt und am Ende noch einmal auf der Bühne steht. "Du lebst ein zweites Mal, darum liebevoll und ganz", singt sie voller Lebenslust und Wehmut. Das ist traurig, und auch sehr schön.