Es ist eine Nachricht, die zu Tränen rührt: Ein ganzer Verlag heult - und das auch noch öffentlich. "Hanser weint", unter diesem dürren, düsteren Titel steht die Ankündigung, dass der Verlag vom 7. bis 11. November eine Art Pop-Up-Store bespielt; im Lost Weekend will man nicht nur Bücher verkaufen (eine in diesem Ladencafé ohnehin seltene Tätigkeit), sondern plant auch eine Lesung von Ronya Othmann und Mira Mann mit anschließender "Sad Disco". Inspiriert wird der Gefühlsausbruch vom sehr persönlichen Buch "Weinen" der amerikanischen Autorin Heather Christles. Darin lernt man unter anderem, dass Heulen (crying) lauter und Weinen (weeping) feuchter ist.

Das passt natürlich in erschütternder Weise zu einer Zeit, in der die Menschen ohnehin trüben Gemüts im Novembernebel über Friedhöfe wandern. Bevor das Weinen allerorten nun allzu laut wird (heul leise, Hanser!), hilft nur ein Gegengift: die Liebe. Denn: Random House liebt. Am 9. und 10. November werden in der Neumarkter Straße für die "Lit.Love" wieder pastellfarbene Luftballons aufgepumpt; Autorinnen von Anne Freytag bis Katherine Webb werden den Leserinnen dann sehnsüchtig ihre Werke ans Herz legen, außerdem als fast einziger Mann Wladimir Kaminer, der unvorsichtigerweise ein Buch mit "Liebeserklärungen" vorgelegt hat. Wem so viel Romantik auf die Seele drückt, dem bleibt immerhin ein Ausweg. Denn: Heyne rockt. Bei einer musikalisch-literarischen "Hardcore Night" am 5. November in der Milla, mit Gästen von John Niven bis Tot Taylor, präsentiert der Verlag kalten Herzens "Underground-Literatur ohne Berührungsängste".

Wie sich all diese Verlagsanstrengungen deuten lassen? Schon so: Wer Bücher verkaufen will, braucht Emotionen. Wer mehr Bücher verkaufen will, braucht mehr Emotionen. Es geht natürlich wieder einmal um Leserbindung, um schnödes Marketing. Doch um ganz kurz die rosarote Brille aufzusetzen: Solche Aktivitäten beweisen ja auch einiges an Kreativität; nichts spricht dagegen, Bücher zu bewerben und dabei Spaß zu haben. Es ist nicht zum Weinen, wenn Verlage sich ihren Aufgaben mit Hingabe zuwenden. Sondern schön.