Wie werden kalte Herzen erwärmt? Besonders im Winter, wenn verfrorene Menschen durch die Straßen eilen, verschlossen gegenüber dem im Frost verstärkten Elend der Stadt. Eine Vorlage für viele Märchen: etwa "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern" und Ebenezer Scrooge in Dickens "A Christmas Carol". Oder in Hans Christian Andersens "Die Schneekönigin", in der sich der Frost via Eisspiegelsplitter in Auge und Herzen eines Jungen festsetzt. Letztere erwärmt jedoch gerade die Herzen der Disney-Chefs, dient sie doch als Vorlage für die bis in viele Franchise-Schulranzen überaus erfolgreiche Filmreihe "Frozen". Die Schneekönigin dürfte aber auch der Intendanz der Bayerischen Staatsoper einen eher warmen Schauer ins Herzen schicken. Denn dort ist derzeit Hans Abrahamsens zeitgenössische Vertonung gleichzeitig Avantgarde und beim Publikum beliebt.

Neue Musik, die Eis zum Thema hat, ist in dieser Stadt nichts Unbekanntes. Im Werksviertel wird zum dritten Mal Eis aus irgendwelchen entfernten Gegenden, in denen es trotz Klimawandel noch viel Eis gibt, nach München gekarrt. Spektakulär sieht das aus, und die Musik klingt auch schön. Pling, klong, klirr. Auch an der Staatsoper wurde vor zwei Jahren schon einmal über das Thema Eis neukomponiert: In "South Pole" hat Miroslav Srnka den Männerwettlauf zum Südpol vertont. Überhaupt nicht unterkühlt, eher hitzig in ihrem Konkurrenzkampf traten dabei Thomas Hampson und Rolando Villazón als Scott und Amundsen gegeneinander an.

"Trotz moderner Musik ist das ja sehr schön", raunte es am Montag in der vorerst letzten Vorstellung von Abrahamsens "Snow Queen" im Parkett. Das Haus war ausverkauft. Denn Srnkas roher Überlebenskampf ist hier einem Märchen um die Wiedererwärmung einer Kinderseele gewichen. Und die Musik dazu? Die ist tatsächlich schön. Sehr schön. Greifbar in ihren Stimmungen. Frostig zwar, weil sie so illustrativ das ganze Eisthema in vielen Glöckchen-, Harfen- und Celesta-Klängen aufgreift. Komplex in der Kompositionsart, mathematisch vertrackt, man muss Bruchrechnen können, um die Tempi entziffern zu können. Aber in ihrer Sinnlichkeit ist die Musik gut erfassbar. Die Musik ist nicht für ein Fachpublikum geschrieben. Und so werden die für Neue Musik oft so kalten Herzen des Publikums von der Schneekönigin aufgetaut. Das ist schön.