24. Mai 2019, 18:51 Uhr Das ist schön Hausmusik mal anders

Bei einem Kneipenkonzert in der Au applaudiert auch der Vermieter

Von Michael Bremmer

Am Ende haben sie einige Minuten überzogen. Aber das stört an diesem Donnerstagabend niemanden. Keine Beschwerden der Nachbarn über die Livemusik, wie es ja in München häufig zu erleben ist. Wie auch, wenn nahezu alle Hausbewohner selbst in der Kneipe "Schwarzer Hahn" sitzen und der Musik von More Candy zuhören. Die meisten Gäste sind nicht wegen der Coverband hier, sondern wegen Dominik Palmer. Bassist. Ebenfalls Bewohner im Haus in der Ohlmüllerstraße, vierter Stock. An diesem Abend bekommt der Begriff "Hausmusik" eine neue Bedeutung.

An der Theke sitzt Max Probst, ein älterer Herr. Er nickt im Takt der Musik, nach jedem Song klatscht er eifrig. Er wohnt im fünften Stock. Er ist der Hausbesitzer. Es gibt derzeit in München Berufe, die einen besseren Ruf haben als Vermieter - kein Wunder bei all den Geschichten über Mietwucher und Eigenbedarfskündigungen, die sogar auf 92-Jährige keine Rücksicht nehmen. Doch in diesem Haus geht nichts über eine gute Nachbarschaft. Wirtin Natascha Sanwald herzt ihren Vermieter, andere Hausbewohner umarmen den Hausbesitzer, als sie gehen. Es ist der erste Auftritt von More Candy. Alle drei Bandmitglieder sind Profimusiker, spielen etwa in der Liveband von "Voice Of Germany", das hört man bei den Songs von Jimi Hendrix, John Mayall oder Los Lobos. "Gut hast gespielt. Jetzt gibt es keine Mieterhöhung", sagt Probst zu Palmer nach dem Auftritt und lacht charmant. Dann trinkt er seinen Whiskey aus und geht. Rauf in seine Wohnung. Ein herrlich entspanntes Miteinander, und das ist schön.